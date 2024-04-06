Забудова на Набережній. Фото: Ольга Голубенко

Мешканці Миколаєва стурбовані забудовою, яка наразі проводиться на Набережній вулиці у центрі міста.

Зокрема про це написала Ольга Голубенко у Контакт-центрі Миколаївської міськради.

Жінка опублікувала фото та попросила перевірити законність забудови. На цьому місті і раніше було невелике кафе, однак наразі територію, включаючи пішохідну доріжку, перегородили листами металопрофілю. Також на доріжці розмістили каркас для воріт.

Забудова на Набережній. Фото: Ольга Голубенко Забудова на Набережній. Фото: Ольга Голубенко

«Прошу перевірити законність цієї забудови на верхньому БАМі. Все починалося з палатки. З такими темпами наступного року тут буде монолітний бетон», — написала Ольга Голубенко.

Забудова на Набережній. Фото: Ольга Голубенко

З подібним проханням до редакції «НикВести» звернувся ще один мешканець міста.

«Пишу із новиною про забудову міста. На верхньому БАМі навколо кафешки збудували якийсь вольєр з воротами, мабуть хочуть зробити закриту територію. Чи це законно оскільки перекриває доріжку всередині БАМа», — написав миколаївець.

Нагадаємо, минулого року навколо Набережної виникла інша конфлікта ситуація. 2 листопада «Миколаївські парки» розпочали будівництво спортивного майданчику. Тоді у Держекоінспекції заявили, що підприємство не має відповідних дозвільних документів. А поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво. Всю техніку буде вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай пояснив, що будівельні роботирозпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».