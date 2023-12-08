Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай пояснив, що будівельні роботи на Флотському бульварі розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

Про це він сказав в ефірі телеканалу МАРТ.

Як відомо, 2 листопада «Миколаївські парки» розпочали будівництво спортивного майданчику на Набережній міста. Тоді у Держекоінспекції заявили, що підприємство не має відповідних дозвільних документів, писали «НикВести».

За словами директора підприємства Дмитра Чучмая, проведення цих робіт не потребує відповідних дозвільних документів.

— Не можна казати, що це було будівництво. Планувалась установка малих архітектурних форм, а саме: лави, урни та тренажери. В першу чергу це було для того, щоб наші бійці безкоштовно мали змогу проходити там реабілітацію. Крім того, це таке місце, де дуже красиво, там дуже цікавим оглядом. Тому усі мешканці міста могли б приходити туди і займатися спортом. Ці роботи не потребують ні проєктних рішень, нічого. Ще раз повторюю: ніякого будівництва ми там не вели — планувалась робота по благоустрою цієї ділянки з встановленням малих архітектурних форм. Не більше, не менше. Зараз роботи заморожені, є кримінальна справа. Цим питанням займається поліція, — сказав Дмитро Чучмай.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай

Нагадаємо, наразі поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку буде вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Водночас Державна екологічна інспекція просить КП «Миколаївські парки» повернути шар родючого грунту, який зняли для встановлення спортмайданчику на Флотському бульварі.