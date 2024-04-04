Вхід у Будинок офіцерів флоту. Архівне фото "НикВести"

Містян просять пройти опитування та розповісти своє ставлення до деяких локацій Миколаєва, пов’язаних з культурою та історією.

Про опитування розповів головний архітектор міста Євген Поляков.

Миколаївцям пропонують поділитися своїми думками та досвідом життя у місті та його конкретних локаціях. Опитування можна пройти за посиланням.

«Прохання від мене — не ставте всім місцям максимальну оцінку — врахуйте що локацій для відгуку буде декілька. Вам може здаватись дивним ці питання, однак ваша участь допоможе нам залучити гроші в певний сектор відбудови», — зазначив Євген Поляков.

Він додав, що ця ініціатива, розроблена Міланським політехнічним інститутом, Міланським університетом, Фондом «Трансформація транспорту» та Фондом OneWorks, і є частиною фестивалю «Новий європейський Баугауз» (Satellites Events 2024).

ЇЇ мета – сприяти діалогу між зацікавленими сторонами, які беруть участь у процесах міської трансформації в Миколаєві.

Нагадаємо, у лютому в Миколаєві презентували майстер-план відбудови міста після війни.