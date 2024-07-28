У Миколаєві влаштували автопробіг у підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Фото: «НикВести»

У неділю, 28 липня, в Миколаєві відбулась мирна акція-нагадування про військовополонених ЗСУ та зниклих безвісти.

Як повідомляє кореспондентка «НикВести», до акції долучились близько 300 людей та 100 автомобілів.

Організатори зазначили, що автопробіг присвячений другій річниці теракту в Оленівці. У ніч на 29 липня 2022 року російська армія підірвала один із бараків в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 – зазнали поранень.

У Миколаєві влаштували автопробіг у підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Фото: «НикВести»

Керівниця всеукраїнської громадської організації «Об'єднання матерів і дружин Захисників України» Лілія Першина розповіла, що вчергове треба нагадати містянам, українцям і світовій спільноті, що полонені мають повернутися додому.

— Мужні хлопці повертаються з полону наче тінь з купою хвороб. Ми можемо тільки уявляти собі, який моральний тиск вони там відчувають. Тортури, нелюдське поводження, фіктивні вироки — це все висвітлюється в медіа просторі, але ми вчергове хочемо звернутися до світової спільноти, аби вони єдналися. І ми хочемо, щоб нас почули всі можливі інституції, посольства, дипломатії різних країн та міжнародні правозахисні організації, — сказала голова Миколаївського осередку Об’єднання Лілія Першина.

У Миколаєві влаштували автопробіг у підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Фото: «НикВести»

Люди тримали плакати із гаслами-нагадуваннями: «Ти витримаєш 2 роки катувань?», «Ти боровся за мене, я борюсь за тебе!», «Полон вбиває! Не мовчи!».

— Про мого брата я нічого не знаю, не має підтвердження з полону, він зник безвісти. Сьогодні рівно пів року, як нам повідомили що він зник безвісти, тому що тіла немає. Звʼязок з ним обірвався у Маріїнському напрямку. Там територія окупована, тому пошукові роботи проводити немає можливості. Тому ми відвідуємо такі заходи, з метою привернути увагу до безвісти зниклих та військовополонених, — розповіла учасниця заходу Катерина.

У Миколаєві влаштували автопробіг у підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Фото: «НикВести»

Дівчина Катерина, розказала, що доєднується до подібних заходів, щоб привернути увагу до полонених морпіхів, бо її батько вже другий рік у полоні.

— У мене тато в полоні, військовослужбовець 501 окремо батальйону морської піхоти, був у Маріуполі. Потрапив у полон у квітні, 2022 року. Ми стараємося приходити на кожну акцію, автопробіги, фотовиставках та інші заходи. Ми хочемо привернути увагу суспільства до питання військовополонених, нагадати що багато наших людей досі в полоні. Також, щоб це питання завжди залишать актуальним, тому що обміни відбуваються не так часто, багато морпіхів досі в полоні, — сказала вона.

Учасниця автопробігу Катерина. Фото: «НикВести»