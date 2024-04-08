На дорогах Миколаївщини запрацювали вагові комплекси та посилюють контроль за перевезеннями. Фото: Віталій Даніла

З понеділка 8 квітня на території Миколаївської області запрацювали цілодобові комплекси зважування автотранспорту під час руху (Weight-in-Motion). Також правоохоронці посилюють контроль за пасажирськими перевезеннями.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Віталій Даніла.

«Уктрансбезпека» спільно з патрульною поліцією фіксуватиме порушення габаритно-вагових норм. В поліції закликпли перевізників дотримуватись габаритно-вагових норм.

На дорогах Миколаївщини запрацювали вагові комплекси та посилюють контроль за перевезеннями. Фото: Віталій Даніла На дорогах Миколаївщини запрацювали вагові комплекси та посилюють контроль за перевезеннями. Фото: Віталій Даніла

Також «з метою недопущення збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод» посилять перевірки дотримання водіями режиму праці та відпочинку. Крім того, «Укртрансбезпека» спільно з патрульними контролюватиме всіх пасажирських перевізників.

Зокрема щодо нелегальних перевезень за напрямками:

перевезення пасажирів на таксі;

перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

перевезення пасажирів автобусами (регулярні та нерегулярні перевезення).

На дорогах Миколаївщини запрацювали вагові комплекси та посилюють контроль за перевезеннями. Фото: Віталій Даніла На дорогах Миколаївщини запрацювали вагові комплекси та посилюють контроль за перевезеннями. Фото: Віталій Даніла

«Закликаємо перевізників дотримуватись і вимог чинного законодавства та своєчасно реєструватися для здійснення господарської діяльності, оскільки державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова», — зазначив Віталій Даніла.

Нагадаємо, влітку минулого року на дорогах Миколаєва через спеку в денний час заборонили рух вантажівок. Контролювати рух транспорту мало обласне управління патрульної поліції спільно з управлінням Укртрансбезпеки в Миколаївській області. Однак пропускний режим в'їзду до міста так і не запрацював.

На той час начальник Управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла розповів, що під час денної спеки фури не можуть залишити на в’їзді до міста, зокрема, через небезпеку обстрілів.