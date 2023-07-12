На дорогах Миколаєва через спеку в денний час заборонили рух вантажівок.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Відповідно до рішення, буде обмежено рух великовагового транспорту понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Заборона діятиме при температурі повітря більш ніж +28°С з 07:00 до 20:00 години.

Заборона не розповсюджується на транспортні засоби, які перевозять живих тварин і птицю, продукти, які швидко псуються. Також рішення не розповсюджується на перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, перевезення військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони; гуманітарної допомоги, людей.

На автомобільних дорогах загального та місцевого значення на під’їздах до Миколаєва розмістять інформаційні панно з позначенням місць відстою вантажівок. Також встановлять знаки зменшення швидкості великовагових транспортних засобів до 40 км/год по мостах через річки Південний Буг та Інгул.

Контролюватиме рух транспорту обласне управління патрульної поліції спільно з управлінням Укртрансбезпеки в Миколаївській області.

У Микоколаєві минулі роки влітку була актуальною проблема великої кількості вантажівок на дорогах міста. Нагадаємо, що у 2021 році у Миколаєві фури, які везли зерно до портів, скупчились у довгі черги на вулицях в Інгульському районі та блокували роботу залізничного переїзду.

Також у 2020 році на в'їздах до Миколаїв з боку Херсона та Баштанки утворились кілометрові черги з вантажних автомобілів, які, завантажені зерновими.