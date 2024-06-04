Міська служби у справах дітей фіксує збільшення кількості випадків фізичного насильства по відношенню дітей на Миколаївщині.
Про це розповіла начальниця служби Юлія Кравченко у ефірі ТРК «МАРТ».
За словами Юлії Кравченко, минулого року служба у справах дітей зареєструвала в Миколаєві 76 випадків жорстокого поводження з дітьми. Однак, протягом перших трьох місяців поточного року вже зафіксували 42 випадки.
— Статистика у нас зростає стрімко. Якщо так піде то на кінець року в нас буде збільшення майже в три рази, — сказала Юлія Кравченко.
Вона додала, що якщо батьки які вчиняють фізичне насильно по відношенню до дітей вважають, що їх модель виховання не зміниться — працівники служби захисту будуть вимушені вилучити дитину.
— Ми даємо шанс, працюємо з дитиною та родиною, але якщо родина не хоче спілкуватися з психологом або ставить якісь умови, якщо робота проведена, але вона не дала результату – вже буде проводиться кримінальне досудове розслідування. Ми подаємо позов на позбавлення батьківства, — додала Юлія Кравченко.
Раніше повідомлялось, що в Україні запустили портал, де можна повідомити про сексуальне насильство над дітьми.
Також Нагадаємо, що зараз майже дві тисячі дітей Миколаївщини перебувають на обліку Служби у справах дітей.
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Міська служби у справах дітей фіксує збільшення кількості випадків фізичного насильства по відношенню дітей на Миколаївщині.
Про це розповіла начальниця служби Юлія Кравченко у ефірі ТРК «МАРТ».
За словами Юлії Кравченко, минулого року служба у справах дітей зареєструвала в Миколаєві 76 випадків жорстокого поводження з дітьми. Однак, протягом перших трьох місяців поточного року вже зафіксували 42 випадки.
— Статистика у нас зростає стрімко. Якщо так піде то на кінець року в нас буде збільшення майже в три рази, — сказала Юлія Кравченко.
Вона додала, що якщо батьки які вчиняють фізичне насильно по відношенню до дітей вважають, що їх модель виховання не зміниться — працівники служби захисту будуть вимушені вилучити дитину.
— Ми даємо шанс, працюємо з дитиною та родиною, але якщо родина не хоче спілкуватися з психологом або ставить якісь умови, якщо робота проведена, але вона не дала результату – вже буде проводиться кримінальне досудове розслідування. Ми подаємо позов на позбавлення батьківства, — додала Юлія Кравченко.
Раніше повідомлялось, що в Україні запустили портал, де можна повідомити про сексуальне насильство над дітьми.
Також Нагадаємо, що зараз майже дві тисячі дітей Миколаївщини перебувають на обліку Служби у справах дітей.
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