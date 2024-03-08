Вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину дрону Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Уламки і бойову частину ворожого безпілотника, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.

На Миколаївщині знешкодили уламки «Шахеда». Фото: поліція Миколаївщини На Миколаївщині знешкодили уламки «Шахеда». Фото: поліція Миколаївщини На Миколаївщині знешкодили уламки «Шахеда». Фото: поліція Миколаївщини

За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції, залишаючись небезпечною для громадян.

Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі.

Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА.

На Миколаївщині знешкодили уламки «Шахеда». Фото: поліція Миколаївщини На Миколаївщині знешкодили уламки «Шахеда». Фото: поліція Миколаївщини

Під час дослідження вітряка, матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.

—Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву, — розповів заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

Раніше у Миколаївській області вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини «Шахеду» та ракети Х-59.