Знешкодження бойових частин після ворожих атак Миколаївщини / Фото: Нацполіція Миколаївської області

У Миколаївській області вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини «Шахеду» та ракети Х-59.

За даними поліції Миколаївської області, уламки ворожих БпЛА та ракети з бойовими частинами, збиті українськими захисниками, виявили в полі поблизу сіл.

Зазначається, що внаслідок падіння бойові частини не здетонували, однак все ще становили небезпеку для громадян. Вибухотехніки від’єднали бойові частини від рештків та підірвали їх на відстані від населених пунктів.

Знешкодження бойових частин після ворожих атак Миколаївщини / Фото: Нацполіція Миколаївської області Знешкодження бойових частин після ворожих атак Миколаївщини / Фото: Нацполіція Миколаївської області Знешкодження бойових частин після ворожих атак Миколаївщини / Фото: Нацполіція Миколаївської області

У поліції закликали мешканців Миколаївської області бути обережними при виявленні невідомих предметів, не торкатися, не переносити та не намагатися самостійно розбирати їх. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляйте на лінію 102.

Нещодавно, поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину збитого над Миколаївщиною російського безпілотника. Російський БпЛА збили бійці сил протиповітряної оборони під час чергової атаки регіону ворогом.

Також вибухотехніки знешкодили бойові частини російських дронів «Герань-2», збитих українськими воїнами під час атаки Миколаївщини. Вони несли на борту близько 45 кілограмів вибухової речовини.