Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину збитого над Миколаївщиною російського безпілотника.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, в одному із районів вони виявили уламки дрона з бойовою частиною.

Російський БпЛА збили бійці сил протиповітряної оборони під час чергової атаки регіону ворогом. Внаслідок падіння бойова частина не здетонувала. Поліцейські вибухотехніки знешкодили її на місці.

Також, нещодавно, поліцейські вибухотехніки знешкодили бойові частини російських дронів «Герань-2», збитих українськими воїнами під час атаки Миколаївщини. Вони несли на борту близько 45 кілограмів вибухової речовини.