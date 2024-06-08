Очаківські рятувальники отримали пікап. Фото: ДСНС

Очаківські рятувальники отримали пікап від благодійного фонду Ukrainian FireFighters Foundation.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій на Миколаївщині.

Рятувальникам вручили три пікапи. Серед нових власників майбутніх аварійно-рятувальних автомобілів і очаківські вогнеборці.

«Вже незабаром повнопривідний позашляховик буде поставлено в розрахунок та стане надійним помічником вогнеборців 22 державної пожежно-рятувальної частини з прифронтової Очаківщини, район якої щодня обстрілюється ворогом», — додали у ДСНС.

Очаківські рятувальники отримали пікап. Фото: ДСНС

Очаківські рятувальники отримали пікап. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у лютому цього року на потреби Первомайської селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники Lions Club Olofström.