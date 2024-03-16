Ремонт приміщення. Фото Первомайська міська рада.

У Первомайську створюють «Простір соціальної адаптації» для місцевих мешканців.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Зазначається, що цей проект реалізується у рамках грантового проекту ООН. Для розміщення «Простору соціальної адаптації» у місті було відведено приміщення по вулиці Корабельній, 20. Наразі приміщення ремонтують. На здійснення необхідних робіт виділено додаткових 750 тисяч гривень з місцевого бюджету.

«Зазначимо, що проект створення такого простору у Первомайську втілюється за фінансової підтримки Уряду Королівства Швеція через Шведське Агентство з міжнародного розвитку (СІДА) в рамках проекту ПРООН «Забезпечення доброго врядування завдяки участі громадськості та підвищенню якості надання послуг і захисту довкілля в Україні», — йдеться у повідомленні.

Ремонт приміщення. Фото Первомайська міська рада.

Нагадаємо, що у Миколаєві обговорили ініціативу щодо відкриття представництва українсько-данського молодіжного дому.