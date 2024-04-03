Дві групи українських пілотів вже відточують навички у небі на винищувачах F-16.
Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 3 квітня.
Інші групи пілотів також продовжують навчання. У Франції вони освоюють легкомоторні літаки, розповів речник.
«Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички літаками F-16. Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема, вивчають мову, це один із пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва та необхідне належне знання англійської мови», – зазначив він.
Також, проходить підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.
Нагадаємо, що Нідерланди мають намір передати Україні перші винищувачі F-16 у другій половині 2024 року.
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Дві групи українських пілотів вже відточують навички у небі на винищувачах F-16.
Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 3 квітня.
Інші групи пілотів також продовжують навчання. У Франції вони освоюють легкомоторні літаки, розповів речник.
«Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички літаками F-16. Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема, вивчають мову, це один із пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва та необхідне належне знання англійської мови», – зазначив він.
Також, проходить підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.
Нагадаємо, що Нідерланди мають намір передати Україні перші винищувачі F-16 у другій половині 2024 року.