Навчання українських військових на F-16 у США. Фото: уряд Нідерландів

Дві групи українських пілотів вже відточують навички у небі на винищувачах F-16.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 3 квітня.

Інші групи пілотів також продовжують навчання. У Франції вони освоюють легкомоторні літаки, розповів речник.

«Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички літаками F-16. Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема, вивчають мову, це один із пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва та необхідне належне знання англійської мови», – зазначив він.

Також, проходить підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

Нагадаємо, що Нідерланди мають намір передати Україні перші винищувачі F-16 у другій половині 2024 року.