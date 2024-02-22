На Миколаївщині Первомайськ знову не отримав нову назву. На засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не змогли дійти спільного рішення.

Про це йшлося на засіданні у середу, 21 лютого, повідомляють «НикВести».

Заступник голови інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак зазначив, що назва Ольвіополь суперечать декомунізації та Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

«Ольвіополь — це була назва, яку присвоїла Російська імперія населеним пунктом, який до того мав назву Орлик і Богопіль. Ми вважаємо, що краще обрати одну із назв, або Орлик, або Богопіль. Тим більше, що Богопіль — це похідна від назви річки Бог», — зазначив він.

Засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Скриншот з відео

Народний депутат Максим Дирдін зазначив, що ситуація з перейменування у Первомайську дуже складна. Він нагадав, що у місті проводилось голосування серед містян і перше місце зайняла назва Ольвіополь. Тому, як зазначає нардеп, у цьому питанні не можна проігнорувати думку місцевих мешканців.

«Людям жити в цьому місті, а не депутатам Верховної Ради», — додав він.

На засіданні виступив нардеп та колишній заступник голови Миколаївської облради Михайло Соколов. За його словами, гербом тодішнього міста Ольвіополь був герб, який схожий на герб Росії, тому не можна підтримувати цей варіант перейменування. На його думку, треба вивчити варіант назви Богославськ.

Михайло Соколов. Скриншот з відео.

Нардеп Віталій Войцехівський відповів Михайлу Соколову зазначивши, що не потрібно прив’язувати герб до назви і об’єднувати ці питання.

Крім того, на засіданні пролунало декілька висловів нардепів про те, що «думки громадян не відповідають чинному законодавству», тому не треба на цьому акцентувати увагу.

У форматі Zoom на засіданні виступив і секретар Первомайської міської ради Михайло Медведчук. На його думку, найвдалішим рішенням буде назва «Орлик».

«У нас є історичне підґрунтя, у нас є Орлик. Орликівський шанець (земляна польова фортифікаційна споруда, — прим.). Є славна пам'ять запорожців, які гинули тут сторіччям, захищаючи український степ. Орлик завжди був брамою на південь України», — зазначив він.

Після довгих дискусій члени комітету вирішили відкласти ухвалення рішення щодо перейменування Первомайська. На їх думка всі назви мають ще раз обговорити на підкомітеті з перейменування населених пунктів, а потім повернути їм для прийняття остаточного рішення.

Первомайська міська рада. Фото міськради

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

В свою чергу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що місто Первомайськ не може залишитись з діючою назвою, яку місцева влада запропонувала на розгляд Верховної Ради.

20 лютого підкомітет з питання перейменування населених пунктів не підтримав перейменування Первомайська у Ольвіопіль або Орлик. Також не підтримали варіант залишити стару назву.