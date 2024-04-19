Оформлення ДТП. Фото з відкритих джерел.

Патрульна поліція Миколаївщині шукає свідків трьох дорожньо-транспортних пригод, які сталися у Миколаєві у період з 6 по 18 квітня.

Про це поліція повідомила своєму Facebook.

У суботу 6 квітня, близько 11:00 на вулиці Нікольській, в районі перехрестя з вулицею Велика Морська, автомобіль ВАЗ 2121, кольору хакі, номерний знак ВЕ0834АО, зіткнувся автомобілем ГАЗ 3302, який зупинився попереду. Після зіткнення місце пригоди залишив.

Через чотири дні, 10 квітня, приблизно 17:00 на проспекті Центральному у Миколаєві, сталась аварія на території АЗС. Автомобіль Volkswagen Transporter, червоного кольору з номерним знаком ZCH28949, допустив зіткнення з автомобілем Ford Transit. Після зіткнення місце пригоди водій також залишив.

Разом з цим, 18 квітня, приблизно 10:00 на перетині вулиці Пушкінська та проспекту Центрального, де організований круговий рух, автомобіль Nissan Navara, чорного кольору з номером знаком AJ56XUE, зітнувся з Mercedes-Benz 311CDI, після чого поїхав з місця ДТП.

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП в Миколаївській області звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про ці автомобільні аварії, або місце знаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: місто Миколаїв, вулиця Новозаводська 1Б/1, кабінет 113.

Нагадаємо як внаслідок ДТП на Миколаївщині загинув водій.