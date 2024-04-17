ДТП на автодорозі М-05 «Київ – Одеса» неподалік Кривого Озера / Фото: Нацполіція Миколаївської області

У вівторок, 16 квітня, приблизно о 20:30 на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік Кривого Озера, що Миколаївщини зіткнулися вантажівка МАН з напівпричепом з автомобілем ВАЗ-2102.

Внаслідок зіткнення автомобілів 53-річний водій легковика загинув на місці, повідомили у поліції Миколаївської області.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами 068-327-44-14 або 102.

ДТП на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік Кривого Озера / Фото: Нацполіція Миколаївської області

Нагадаємо, 11 квітня сталась дорожньо-транспортна пригода поблизу села Воєводське на автодорозі М-13 «Кропивницький-Платонове», що на Миколаївщині. Водій автомобіля Opel Vectra С не впорався з керуванням і автомобіль зʼїхав у кювет та перекинувся на дах. В результаті цього він постраждав разом з пасажир.