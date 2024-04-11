На Миколаївщині авто злетіло у кювет й перекинулося, постраждали двоє / Фото для ілюстрації

Зранку 11 квітня сталась дорожньо-транспортна пригода поблизу села Воєводське на автодорозі М-13 «Кропивницький-Платонове», що на Миколаївщині.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами ДСНС, водій автомобіля Opel Vectra С не впорався з керуванням і автомобіль зʼїхав у кювет та перекинувся на дах. В результаті цього постраждали водій та пасажир.

Зазначається, що коли рятувальники прибули на місце, 37-річного водія вже забрала бригада швидкої допомоги. А 42-річного пасажира заблокувало уламками понівеченного авто. Рятувальники деблокували чоловіка. Його госпіталізовали. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Новій Одесі врятували чоловіка, який під час проведення сільськогосподарських робіт ногою потрапив під мотоблок. За словами працівників ДСНС, чоловік орав город, оступився і мотоблок наїхав йому на ногу.