Рятувальники у Новій Одесі врятували чоловіка, який під час проведення сільськогосподарських робіт чоловік ногою потрапив під мотоблок.
Інцидент трапився 31 березня, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що рятувальники 21 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою шанцевого інструмента деблокували ногу, медики надали першу допомогу та каретою швидкої доставили до лікарні.
За словами працівників ДСНС, постраждалий 1979 року народження орав город, оступився і мотоблок наїхав йому на ногу.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві. За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів.
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Рятувальники у Новій Одесі врятували чоловіка, який під час проведення сільськогосподарських робіт чоловік ногою потрапив під мотоблок.
Інцидент трапився 31 березня, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що рятувальники 21 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою шанцевого інструмента деблокували ногу, медики надали першу допомогу та каретою швидкої доставили до лікарні.
За словами працівників ДСНС, постраждалий 1979 року народження орав город, оступився і мотоблок наїхав йому на ногу.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві. За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів.