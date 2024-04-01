На Миколаївщині чоловік потрапив під мотоблок. Фото: ДСНС

Рятувальники у Новій Одесі врятували чоловіка, який під час проведення сільськогосподарських робіт чоловік ногою потрапив під мотоблок.

Інцидент трапився 31 березня, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що рятувальники 21 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою шанцевого інструмента деблокували ногу, медики надали першу допомогу та каретою швидкої доставили до лікарні.

За словами працівників ДСНС, постраждалий 1979 року народження орав город, оступився і мотоблок наїхав йому на ногу.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 січня, сталася пожежа у триповерховій будівлі на вулиці Садовій у Миколаєві. За словами рятувальників, вогонь охопив площу в 150 квадратних метрів.