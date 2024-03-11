Аферисти розсилають користувачам соцмереж повідомлення про неіснуючі виплати або допомогу. Пропонують перейти за посиланням, які спрямовують на фішингові сайти, що схожі на справжні сайти державних органів.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, шахраї повністю копіюють інтерфейси офіційних вебсайтів, використовуючи подібні логотипи та дизайн інтернет-сторінок. На таких сайтах розміщені посилання на фішинг-ресурси, де необхідно авторизуватись.
«Жертва заповнює анкету, в якій вказує номер мобільного телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу тощо. Після заповнення анкети інформація автоматично стає відомою шахраям, які тепер мають можливість використовувати її у своїх цілях», — зазначили у поліції.
Правоохоронці наголосили, що довіряти можна лише офіційним ресурсам та потрібно зʼясувати чи дійсно громадянин має право на отримання такої допомоги:
Нагадаємо, в пресслужбі Пенсійного фонду повідомили, що у Миколаївській області пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
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Аферисти розсилають користувачам соцмереж повідомлення про неіснуючі виплати або допомогу. Пропонують перейти за посиланням, які спрямовують на фішингові сайти, що схожі на справжні сайти державних органів.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, шахраї повністю копіюють інтерфейси офіційних вебсайтів, використовуючи подібні логотипи та дизайн інтернет-сторінок. На таких сайтах розміщені посилання на фішинг-ресурси, де необхідно авторизуватись.
«Жертва заповнює анкету, в якій вказує номер мобільного телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу тощо. Після заповнення анкети інформація автоматично стає відомою шахраям, які тепер мають можливість використовувати її у своїх цілях», — зазначили у поліції.
Правоохоронці наголосили, що довіряти можна лише офіційним ресурсам та потрібно зʼясувати чи дійсно громадянин має право на отримання такої допомоги:
Нагадаємо, в пресслужбі Пенсійного фонду повідомили, що у Миколаївській області пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.