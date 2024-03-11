Шахрайська схема про нібито виплати від ООН / Фото для ілюстрації

Аферисти розсилають користувачам соцмереж повідомлення про неіснуючі виплати або допомогу. Пропонують перейти за посиланням, які спрямовують на фішингові сайти, що схожі на справжні сайти державних органів.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, шахраї повністю копіюють інтерфейси офіційних вебсайтів, використовуючи подібні логотипи та дизайн інтернет-сторінок. На таких сайтах розміщені посилання на фішинг-ресурси, де необхідно авторизуватись.

«Жертва заповнює анкету, в якій вказує номер мобільного телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу тощо. Після заповнення анкети інформація автоматично стає відомою шахраям, які тепер мають можливість використовувати її у своїх цілях», — зазначили у поліції.

Правоохоронці наголосили, що довіряти можна лише офіційним ресурсам та потрібно зʼясувати чи дійсно громадянин має право на отримання такої допомоги:

перевіряйте інформацію на офіційному сайті;

не переходьте за сумнівними посиланнями;

не вводьте реквізити платіжних карток та особисту інформацію на незнайомих та підозрілих платформах;

звертайте увагу на те, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій у соціальних мережах мають бути верифікованими (з позначкою);

негайно припиніть розмову, якщо невідомі особи телефонують і пропонують отримати фінансову допомогу;

у разі, якщо ви ввели відомості на шахрайському сайті, негайно заблокуйте картку.

Нагадаємо, в пресслужбі Пенсійного фонду повідомили, що у Миколаївській області пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.