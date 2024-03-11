В Миколаївській області пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду.
Також фінансову допомогу зможуть отримати пенсіонери, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областей.
Зазначається, що перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога, залежить від фінансування проєкту.
Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
За даними ПФУ, виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
Виплата додаткової грошової допомоги проводиться у такий спосіб:
Нагадаємо, у 2023 році середня пенсія в Миколаївській області становила 5 тисяч 21 гривню. При цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисяч гривень.
Також, з набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. «Мінімалка» підвищилася із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 гривень до 7 100 гривень.
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В Миколаївській області пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду.
Також фінансову допомогу зможуть отримати пенсіонери, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областей.
Зазначається, що перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога, залежить від фінансування проєкту.
Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
За даними ПФУ, виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
Виплата додаткової грошової допомоги проводиться у такий спосіб:
Нагадаємо, у 2023 році середня пенсія в Миколаївській області становила 5 тисяч 21 гривню. При цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисяч гривень.
Також, з набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. «Мінімалка» підвищилася із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 гривень до 7 100 гривень.