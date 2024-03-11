На Миколаївщині деякі категорії пенсіонерів можуть отримати допомогу від ООН. Фото з відкритих джерел

В Миколаївській області пенсіонери, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду.

Також фінансову допомогу зможуть отримати пенсіонери, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областей.

Зазначається, що перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога, залежить від фінансування проєкту.

Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової допомоги, сум індексації і т. д.);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

За даними ПФУ, виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться у такий спосіб:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів – на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта», – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення поштового оператора.

Нагадаємо, у 2023 році середня пенсія в Миколаївській області становила 5 тисяч 21 гривню. При цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше ніж 4 тисяч гривень.

Також, з набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. «Мінімалка» підвищилася із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 гривень до 7 100 гривень.