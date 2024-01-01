З набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.
Про це йдеться у статті ЕП.
З 1 січня «мінімалка» підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 гривень до 7 100 гривень.
Як відомо, друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня — до 8 000 гривень.
Змінюється і розмір прожиткового мінімуму:
Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2 589 грн до 2 920 грн.
Нагадаємо, депутат Первомайської міської ради Оксана Пастушок розкритикувала працівників мерії, які під час війни отримують заробітну плату завищену в декілька разів. Зокрема, лише зарплата керуючої справами Тетяни Данильченко в січні склала 257 тисяч 443 гривні.
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З набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.
Про це йдеться у статті ЕП.
З 1 січня «мінімалка» підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 гривень до 7 100 гривень.
Як відомо, друге заплановане на 2024 рік підвищення відбудеться 1 квітня — до 8 000 гривень.
Змінюється і розмір прожиткового мінімуму:
Загальний показник прожиткового мінімуму зростає з 2 589 грн до 2 920 грн.
Нагадаємо, депутат Первомайської міської ради Оксана Пастушок розкритикувала працівників мерії, які під час війни отримують заробітну плату завищену в декілька разів. Зокрема, лише зарплата керуючої справами Тетяни Данильченко в січні склала 257 тисяч 443 гривні.