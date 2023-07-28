Депутат Первомайської міської ради Оксана Пастушок розкритикувала працівників мерії, які під час війни отримують заробітну плату завищену в декілька разів. Зокрема, лише зарплата керуючої справами Тетяни Данильченко в січні склала 257 тисяч 443 гривні.

Про це вона розповіла у четвер, 27 липня, під час засідання сесії Первомайської міської ради, пишуть «НикВести».

За інформацією депутатки, два заступники Первомайської міської ради отримують в середньому зарплату у розмірі 80 тисяч гривень, коли базовий посадовий оклад держслужбовців без надбавок та премій складає 12 тисяч 600 гривень.

Так, середня зарплата першого віце-мера Дмитра Малішевського складає 72 тисячі 938 гривень.

Середня зарплата профільного заступника міського голови Володимира Рябченко складає 87 тисяч 767 гривень.

— В цю заробітну плату входять премії. Наприклад, в листопаді заробітна плата Володимира Рябченко склала 90 тисяч 283 гривні, а премія склала 60 тисяч 454 гривень. У мене питання, то який це відсоток премії? Так само і у грудні його зарплата склала 96 тисяч 406 гривень, у січні — 167 тисяч 677 гривень, де матеріальна допомога — 93 тисячі гривень, – зазначила Оксана Пастушок.

Найбільшу зарплату отримала керуюча справами Тетяна Данильченко. В січні їй нарахували 257 тисяч 443 гривні, з них матеріальна допомога — 104 тисячі 192 гривні та соціальна допомога — 104 тисячі 103 гривні.

— Що таке треба робити, щоб отримати такі нарахування?! Чому так склалось? Тому що, напередодні у грудні Тетяна Данильченко отримала 109 тисяч гривень з них премія склала 82 тисячі гривень, в листопаді майже така ж картина. Їй нарахували 98 тисяч 772 гривень, з них премія 71 тисяча 893 гривні. Нагадую, що посадовий оклад чиновника складає 12 тисяч 600 гривень, – підкреслила Оксана Пастушок.

Середня заробітна плата начальників управлінь та департаментів Первомайської міської ради складає від 45 тисяч гривень до 27 тисяч гривень. В тому числі:

Начальник управління фінансового відділу Первомайської міської ради отримує середню зарплату у розмірі 45 тисяч 113 гривень, коли звичайний головний спеціаліст отримав заробітну плату у розмірі в 17 тисяч 533 гривень.

Начальник управління комунальної власності отримує в середню зарплату у розмірі 38 тисяч 230 гривень, а головний спеціаліст у розмірі 20 тисяч гривень.

Начальник відділу культури отримує заробітну плату у розмірі 35 тисяч 360 гривень, а головний спеціаліст отримує 16 тисяч гривень.

Начальник департаменту житлово-комунального господарства отримує в середньому 32 тисячі 660 гривень, а головний спеціаліст отримує 16 тисяч 444 гривні.

Начальник департаменту соціального захисту отримує 33 тисячі гривень, а головний спеціаліст 21 тисячу гривень.

Начальник управління освіти отримує заробітну плату у розмірі 27 тисяч 320 гривень, а головний спеціаліст у розмірі 21 тисячу гривень.

Слід зазначити, що по Миколаївській області середня заробітна плата складає 13 тисяч 376 гривень, а пенсія 4 тисячі 325 гривень.

— Зараз війна, і сьогодні такі заробітні плати недоречні. Працівники комунальних, підприємств вчителі, медики створюють картину, але чому так знецінюється труд простих людей, а так високо оцінюється труд чиновників? – резюмувала Оксана Пастушок.

Нагадаємо, що у лютому цього року Первомайська міська рада більшістю голосів підтримала збільшення розміру премій міському голові Олегу Демченку. Тепер він отримуватиме зарплатню у розмірі понад чотирьох окладів.

Нагадаємо, що у 2021 році мер Первомайська заробляв майже 50 тисяч гривень, а його заступники отримали до 34 тисяч матеріальної допомоги.