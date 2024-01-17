У 2023 році середня пенсія в Миколаївській області становила 5 тисяч 21 гривню. При цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4 тисяч гривень.

Про це пише Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду.

Понад 10 мільйонів пенсіонерів зафіксовано в Україні на початок 2024 року за даними Пенсійного фонду України. 51% з них отримують пенсії менше 4 тисяч гривень. Водночас середня пенсія в Україні у 2024 році складає 5 тисяч 385 гривень. Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4070 гривень, а найбільша — у Києві: 7248 гривень.

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3 тисяч гривень, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3 тисяч до 4 тисяч гривень: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4 тисяч гривень, навпаки зросла.

Нагадаємо, з 1 лютого «Укрпошта» в рамках пілотного проєкту почне доставляти ліки в деокуповані та прифронтові райони. Послуга має розвʼязати проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.