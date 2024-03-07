Вилучені безакцизні сигарети у Миколаєві / Фото: Нацполіція

У Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 4,8 тисячі пачок безакцизних сигарет на 336 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, у Миколаєві 5 березня правоохоронці виявили водія, який перевозив підакцизну продукцію. Зазначається, що повідомлення про те, що чоловік на авто перевозить нелегальні тютюнові вироби надійшло від місцевого мешканця.

Під час перевірки в автомобіля правоохоронці знайшли та вилучили девʼять упаковок сигарет без марок акцизного податку.

На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 164-5 КУпАП «Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразку».

Санкція статті пердбачає накладення штрафу від пʼятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару. Наразі правоохоронці зʼясовують шляхи надходження тютюнової продукції до правопорушника.

Вилучені безакцизні сигарети у Миколаєві / Фото: Нацполіція Вилучені безакцизні сигарети у Миколаєві / Фото: Нацполіція Вилучені безакцизні сигарети у Миколаєві / Фото: Нацполіція

У поліції нагадали, що за порушення у сфері обігу підакцизних товарів законодавством передбачено покарання як адміністративне, так і кримінальне.

Нагадаємо, протягом тижня поліцейські задокументували 24 факти незаконного продажу тютюнових виробів без ліцензії та без марок акцизного податку, а також сигарет сумнівної якості у Миколаєві та області.

Також у минулому році, в Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.