Протягом минулого тижня поліцейські задокументували 24 факти незаконного продажу тютюнових виробів без ліцензії та без марок акцизного податку, а також цигарок сумнівної якості у Миколаєві та області.

За даними Нацполіції Миколаївської області, на порушників склали адмінпротоколи.

Із незаконного обігу поліцейські вилучили — 13 432 пачки цигарок, 705 електронних цигарок, 501 ємність з тютюновими рідинами та 86 кілограмів тютюну. Загальна сума вилученого склала 1 мільйон 108 тисяч 494 гривні.

Вилучений з незаконного обігу тютюн, Фото: Нацполіція Миколаївської області Вилучені з незаконного продажу сигарети, Фото: Нацполіція Миколаївської області Вилучені з незаконного продажу сигарети, Фото: Нацполіція Миколаївської області

У поліції нагадали, що за порушення у сфері обігу підакцизних товарів законодавством передбачено покарання як адміністративне, так і кримінальне — за статтею 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» та статею 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вилучені з незаконного продажу сигарети, Фото: Нацполіція Миколаївської області Вилучені з незаконного продажу сигарети, Фото: Нацполіція Миколаївської області

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть 39-річну жительку Баштанського району за продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, у ході перевірки, поліцейські задокументували у Миколаєві та області 103 факти нелегального продажу тютюнових виробів на понад 300 тисяч гривень.