Мешканку Миколаївщини віддали під суд за незаконний продаж контрафактного алкоголю, фото для ілюстрації

На Миколаївщині судитимуть 39-річну жительку Баштанського району за фактом нелегального збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідчих, на території Баштанського району підозрювана незаконно придбала та зберігала з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари — алкогольні напої.

Так, товар не відповідав вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції. Згодом, жінка збула частину незаконно виготовленого алкоголю неповнолітнім.

За вчинене їй загрожує покарання у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.