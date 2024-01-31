На Миколаївщині судитимуть 39-річну жительку Баштанського району за фактом нелегального збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідчих, на території Баштанського району підозрювана незаконно придбала та зберігала з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари — алкогольні напої.
Так, товар не відповідав вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції. Згодом, жінка збула частину незаконно виготовленого алкоголю неповнолітнім.
За вчинене їй загрожує покарання у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.
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На Миколаївщині судитимуть 39-річну жительку Баштанського району за фактом нелегального збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідчих, на території Баштанського району підозрювана незаконно придбала та зберігала з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари — алкогольні напої.
Так, товар не відповідав вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції. Згодом, жінка збула частину незаконно виготовленого алкоголю неповнолітнім.
За вчинене їй загрожує покарання у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|