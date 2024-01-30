Протягом минулого тижня поліцейські задокументували у Миколаєві та області 103 факти нелегального продажу тютюнових виробів на понад 300 тисяч гривень.

За даними поліції Миколаївської області, підприємці торгували сигаретами без ліцензії та без марок акцизного податку, а також цигарками «сумнівної якості».

Зазначається, що на порушників склали адмінпротоколи та вилучили з обігу 4 219 пачок сигарет, 144 електронні сигарети та 21 кілограм тютюну. Загальна сума вилученого склала 313 тисяч 272 гривні.

У Миколаєві та області викрили 103 факти нелегального продажу сигарет. Фото: Поліція Миколаївської області У Миколаєві та області викрили 103 факти нелегального продажу сигарет. Фото: Поліція Миколаївської області У Миколаєві та області викрили 103 факти нелегального продажу сигарет. Фото: Поліція Миколаївської області

У поліції нагадали, що за порушення у сфері обігу підакцизних товарів законодавством передбачено покарання як адміністративне, так і кримінальне за статею 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» та стаття 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаївській області правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну на майже 227 тисяч гривень.

Також у жовтні 2023 року, правоохоронці у Миколаєві вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.