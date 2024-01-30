Протягом минулого тижня поліцейські задокументували у Миколаєві та області 103 факти нелегального продажу тютюнових виробів на понад 300 тисяч гривень.
За даними поліції Миколаївської області, підприємці торгували сигаретами без ліцензії та без марок акцизного податку, а також цигарками «сумнівної якості».
Зазначається, що на порушників склали адмінпротоколи та вилучили з обігу 4 219 пачок сигарет, 144 електронні сигарети та 21 кілограм тютюну. Загальна сума вилученого склала 313 тисяч 272 гривні.
У поліції нагадали, що за порушення у сфері обігу підакцизних товарів законодавством передбачено покарання як адміністративне, так і кримінальне за статею 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» та стаття 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Миколаївській області правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну на майже 227 тисяч гривень.
Також у жовтні 2023 року, правоохоронці у Миколаєві вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Протягом минулого тижня поліцейські задокументували у Миколаєві та області 103 факти нелегального продажу тютюнових виробів на понад 300 тисяч гривень.
За даними поліції Миколаївської області, підприємці торгували сигаретами без ліцензії та без марок акцизного податку, а також цигарками «сумнівної якості».
Зазначається, що на порушників склали адмінпротоколи та вилучили з обігу 4 219 пачок сигарет, 144 електронні сигарети та 21 кілограм тютюну. Загальна сума вилученого склала 313 тисяч 272 гривні.
У поліції нагадали, що за порушення у сфері обігу підакцизних товарів законодавством передбачено покарання як адміністративне, так і кримінальне за статею 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» та стаття 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Миколаївській області правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну на майже 227 тисяч гривень.
Також у жовтні 2023 року, правоохоронці у Миколаєві вилучили з незаконного обігу 250 тисяч пачок безакцизних сигарет на понад 11 мільйонів гривень.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|