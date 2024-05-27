«Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка може допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївобленерго».

Пошуковик створили для більш автоматизованого процесу з визначенням черги та підчерги. Інструмент задіює бази даних, кажуть в обленерго.

«Тому в довільній формі ввести свою адресу — не варіант. Вам даються декілька віконець для заповнення: район (відповідає дільниці, яка вас обслуговує), населений пункт, вулиця та будинок. В процесі заповнення вам висвічуватимуться підказки, з яких потрібно обрати правильний варіант. Після заповнення всіх віконець натискаємо пошук!», — повідомили в обленерго.

Скриншот зі сторінки пошукової системи

Нижче має з’явитися інформація щодо приналежності адреси споживачів до графіків погодинних відключень (ГПВ) та (опціонально — якщо адреса до них належить) графіків аварійних відключень (ГАВ) і спецграфіків аварійних відключень (СГАВ).

«Тут же є візуалізація графіків погодинних відключень, актуальна саме для поточної декади місяця. Звернули увагу на мерехтіння певних черг (вони «підморгують вам блакитним оком»)?? — Так і було задумано! Це оперативне оповіщення, що показує яка черга/підчерга відключена в цей момент», — додали в компанії.

Наразі пошукова сторінка працює в тестовому режимі, тому обленерго просять миколаївців надати зворотній зв’язок для покращення системи.

Посилання на пошукову сторінку https://off.energy.mk.ua/.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».