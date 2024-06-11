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На Миколаївщині лісовому фонду намагаються повернути 11,3 гектарів землі в Баштанському районі, вартістю понад 60 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Мова йде про ділянку в Інгульській сільській раді Баштанського району.

«Внаслідок цих незаконних дій Держгеокадастру, землі лісового фонду вибули з постійного користування спеціалізованого державного лісогосподарського підприємства та, всупереч прямої заборони на їх вилучення з державної власності, передані у комунальну власність під виглядом сільськогосподарських угідь», — зазначили у прокуратурі.

Тепер справу повернення землі у державну власність розглядатиме суд.

Нагадаємо, щл на Миколаївщині через суд намагаються повернути у державну власність землі лісового фонду в Ольшанці вартістю понад 64 мільйони гривень.