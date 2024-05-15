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На Миколаївщині через суд намагаються повернути у державну власність землі лісового фонду в Ольшанці вартістю понад 64 мільйони гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Мова йде про земельну ділянку державного лісового фонду загальною площею 7,88 гектарів. У прокуратурі вказують, що Держгеокадастр незаконно включив до складу земель сільськогосподарського призначення території лісового фонду.

«Внаслідок цих незаконних дій, цінні землі лісового фонду вибули з постійного користування спеціалізованого держпідприємства та, всупереч прямої заборони на їх вилучення з державної власності, передали у комунальну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення», — йдеться у повідомленні.

Наразі, суд відкрив провадження у справі, її розгляд триває.

Нагадаємо, що у березні суд зобов'язав чотирьох громадян повернути державі ділянки Національного природного парку «Бузький Гард» вартістю 77 мільйонів гривень, які ті отримали під ведення селянського господарства.

Нагадаємо, миколаївські прокурори заочно повідомили ексначальниці одного з управлінь ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області про підозру незаконної передачі земельної ділянки у приватну власність. Зазначається, що вона погодила дозвільні документи, на підставі яких у власність 11 особам відведено землі природно-заповідного фонду національного природного парку «Бузький Гард» площею майже 23 гектари.