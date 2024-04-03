Прикордонники на Донеччині взяли у полон трьох російських військових / Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники взяли у полон трьох російських військовослужбовців, які розповіли, що приїхали на війну заради грошей.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, росіяни за підтримки важкої техніки намагалися штурмувати українські позиції в районі Новомихайлівки на Донеччині, але потрапили під активне вогневе ураження Сил оборони.

За словами прикордонників, залишившись без їжі, зв’язку та можливості евакуюватися, троє військовослужбовців армії РФ вирішили здатися у полон, вийшовши на позиції прикордонників та десантників.

Для встановлення їхніх осіб та мотивів воювати полонених під обстрілами евакуювали прикордонники оперативно-розшукового відділу «Донецьк».

Зазначається, що у подальшому спілкуванні окупанти повідомили, що приїхали на війну, аби заробити грошей, підписавши короткострокові контракти. Їм пообіцяли до 200 тисяч рублів на місяць.

Всі затримані — військовослужбовці з 10-танкового полку: стрілець, який мав штурмувати позиції, та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.

Раніше, прикордонники розповіли, як вони взяли перших російських полонених два роки тому. Перших окупантів вони взяли в полон зранку 24 лютого 2022 року. У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон чотирьох окупантів.