Прикордонники показали, як взяли перших полонених два роки тому. Архівне фото Генштаб

Прикордонники розповіли, як вони взяли перших російських полонених два роки тому.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України у Telegram.

«Перших окупантів прикордонники взяли в полон зранку 24 лютого 2022 року. У місті Щастя, де вже тривали вуличні бої, група бійців Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра взяла у полон 4 окупантів», – заявили в службі.

За даними прикордонників, вони тоді підбили ворожу БМП з РПГ-17. Однак механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП.

«Але разом із 3 окупантами з вцілілої машини потрапив у полон. Усі – місцеві колаборанти, які вступили до лав окупаційного війська», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 82 ворожі атаки на 7 напрямках. Тим часом армія РФ за два роки повномасштабного вторгнення втратила понад 409 тисяч військових.

Зазначимо, російські війська вночі випустили по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.