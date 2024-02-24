Російський танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 82 ворожі атаки на 7 напрямках. Тим часом армія РФ за два роки повномасштабного вторгнення втратила понад 409 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 409010 (+770) осіб ліквідовано;

танків - 6534 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 12425 (+15) од.;

артилерійських систем - 9952 (+36) од.;

РСЗВ - 999 од.;

засоби ППО - 684 (+2) од.;

літаків - 340 (+1) од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31) од.;

крилаті ракети -1905 (+2) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од.;

спеціальна техніка - 1576 (+1) од.

Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні. Інфоргафіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські війська вночі випустила по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.

Зазначимо, окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.