Прокуратура вимагає повернути державі санаторій в Очакові. Фото з відкритих джерел

Прокуратура через суд вимагає повернути державі оздоровчий комплекс на узбережжі Чорного моря в Очакові площею понад 12 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що Миколаївською окружною прокуратурою встановлено можливий факт протиправного набуття одним з обласних товариств по туризму у 2001 році права власності на об’єкт нерухомого майна — оздоровчий комплекс санаторного типу у місті Очаків площею 12,5 тисячі квадратних метрів.

«У подальшому комплекс було відчужено на користь іншої юридичної особи, яка мала усвідомлювати ризики набуття такого майна у приватну власність та наслідки недобросовісності своїх дій. Реагуючи на вказані порушення, Миколаївська окружна прокуратура звернулася з позовом до господарського суду Миколаївської області про витребування оздоровчого комплексу у власність держави в особі Фонду державного майна України, яким самостійно заходи щодо повернення майна державі упродовж тривалого часу не вживались», — йдеться у повідомленні.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.