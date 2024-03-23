Прокуратура вимагає повернути державі землі лісу на Миколаївщині. Фото з відкритих джерел

Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Там вимагають визнання незаконним і скасування наказу, скасування права власності та державної реєстрації земельної ділянки вартістю понад 61 мільйона гривень.

«Прокуратурою встановлено, що Держгеокадастр при формуванні ділянки сільськогосподарського призначення, з порушенням порядку, без згоди держави в особі Кабінету Міністрів України, незаконно включив до її складу землі лісового фонду, які перебували у постійному користуванні державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» (на цей час ДСГП «Ліси України»)», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цих дій цінні землі лісового фонду вибули з постійного користування спеціалізованого держпідприємства та сформовані як землі сільськогосподарського призначення.

Наразі судом відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

Нагадаємо, на Миколаївщині через суд намагаються повернути 15 гектарів лісів на Очаківщині. Їх вартість оцінили у понад півмільярда гривень.