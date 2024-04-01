Миколаївців просять бути обережними під час руху по проспекту Богоявленському. Там дорожники ремонтують покриття.
Про це повідомляють в Експлутаційному лінійному управлінні автодоріг Миколаєва.
У понеділок, 1 квітня, дорожні бригади підприємства виконують терміновий ремонт дорожнього покриття по проспекту Богоявленському та вулиці Нікольскій.
Усіх учасників дорожнього руху просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, що в управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації розповіли, що витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів.
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Миколаївців просять бути обережними під час руху по проспекту Богоявленському. Там дорожники ремонтують покриття.
Про це повідомляють в Експлутаційному лінійному управлінні автодоріг Миколаєва.
У понеділок, 1 квітня, дорожні бригади підприємства виконують терміновий ремонт дорожнього покриття по проспекту Богоявленському та вулиці Нікольскій.
Усіх учасників дорожнього руху просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, що в управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації розповіли, що витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів.