Сергій Сікорський. Фото: НикВести.

В управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації розповіли, що витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів.

Про це сказав в.о. начальника управління інфраструктури Миколаївської ОВА Сергій Сікорський під час брифінгу 7 березня, передають «НикВести».

У 2023 році управління отримало субвенцію з державного бюджету у розмірі 402 мільйони гривень. Також, місцевий орган мав «залишки» попередніх років у розмірі 206 мільйонів. Загалом, на ремонт та утримання місцевих доріг у Миколаївській області управління мало 608 мільйонів гривень. З них 264 мільйони направили на капітальний ремонт місцевих доріг, 338 – на їх утримання.

За рахунок капітального ремонту управління інфраструктури повністю відремонтували одну ділянку. Також почалися ремонтні другої ділянки, проте, щоб їх завершити – коштів вже не вистачило.

— Одна ділянка відремонтована повністю, це ділянка автомобільної дороги Баштанка- Березнегувате протяжністю в 5,6 кілометри. Вона була відремонтована капітально і введена в експлуатацію. На цій же самій дорозі був розпочатий капітальний ремонт ділянки протяжністю 4 кілометри. Наявного фінансового ресурсу було достатньо щоб відремонтувати 2,2 км. Роботи розпочаті, при наявності фінансового ресурсу – вони будуть продовжені, — сказав Сергій Сікорський.

Також, завдяки сумісній роботі з Державною спеціалізованою службою транспорту та платформою United 24 у минулому році управлінню вдалось відремонтувати чотири мости.

— Один міст відновлено у Воскресенській громаді. Він вважається дерев'яним, тимчасова споруда, але він повністю забезпечив проїзд в громаді. Також у Інгульській громаді було відновлено міст і два мости відновлено в Снігурівській громаді, — уточнив Сергій Сікорський.

За кошти, що були спрямовані на утримання, працівники «забезпечували належний проїзд» усіма дорогами місцевого призначення. Їхня загальна протяжність близько 455 кілометрів. За словами Сергія Сікорського, управління окремо приділяло увагу забезпеченню належного проїзду чотирма евакуаційними маршрутами.

— В нас були звернення, як і зі сторони громад, так і зі сторони з Збройних сил України, тому щоб в нас був добрий проїзд. Ми окремо приділяли увагу цьому, підтримували її протягом року, — підкреслив Сергій Сікорський.

Раніше «НикВести» повідомляли, що на капремонт двох вулиць у Корабельному районі Миколаєва планують витратити ₴9 мільйонів.