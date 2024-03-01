Працівники вагоноремонтної майстерні «Миколаївелектротрансу» на початку повномасштабної війни виготовили понад 200 протитанкових їжаків для оборони Миколаєва.
Про це йдеться у статті «НикВести» «Тракторами збирали російську техніку»: історії працівників електротрансу Миколаєва про роботу під обстрілами»
— Перші дні усі ремонтні роботи відсунули на невизначений термін. І ми почали допомагати військовим протитанковими їжаками — понад 200 одиниць ми точно зробили, — розповів заступник начальника вагоноремонтної майстерні Володимир Стефаник.
Матеріали для їжаків брали на підприємстві. Використовували відпрацьовані залізні рейки.
— Ще не знали як варити, креслення шукали в інтернеті, потім отримали точні схеми від військових. Цим ми займалися перші два місяці день у день, без вихідних, — сказав Володимир Стефаник.
Раніше «НикВести» писали про начальник служби автогосподарства «Миколаївелектротрасу» Олега Круглікова, разом з колегами, на початку повномасштабної війни тракторами збирали розбиту російську техніку на околицях Миколаєва. Нагадаємо, що під час одного з виїздів чоловік знайшов чоботи російського солдата в розбомбленому танку, які вирішив залишити собі на згадку.
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Працівники вагоноремонтної майстерні «Миколаївелектротрансу» на початку повномасштабної війни виготовили понад 200 протитанкових їжаків для оборони Миколаєва.
Про це йдеться у статті «НикВести» «Тракторами збирали російську техніку»: історії працівників електротрансу Миколаєва про роботу під обстрілами»
— Перші дні усі ремонтні роботи відсунули на невизначений термін. І ми почали допомагати військовим протитанковими їжаками — понад 200 одиниць ми точно зробили, — розповів заступник начальника вагоноремонтної майстерні Володимир Стефаник.
Матеріали для їжаків брали на підприємстві. Використовували відпрацьовані залізні рейки.
— Ще не знали як варити, креслення шукали в інтернеті, потім отримали точні схеми від військових. Цим ми займалися перші два місяці день у день, без вихідних, — сказав Володимир Стефаник.
Раніше «НикВести» писали про начальник служби автогосподарства «Миколаївелектротрасу» Олега Круглікова, разом з колегами, на початку повномасштабної війни тракторами збирали розбиту російську техніку на околицях Миколаєва. Нагадаємо, що під час одного з виїздів чоловік знайшов чоботи російського солдата в розбомбленому танку, які вирішив залишити собі на згадку.