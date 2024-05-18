Днями вночі російські військові намагалися десантуватися на штурмових катерах на острів Нестрига у дельті Дніпра Білозерського району Херсонської області. Їх знищили оператори fpv-дронів підрозділу «Птахи Мадяра».

Відео розмістили в соцмережах підрозділу.

Зазначається, що катерів було кілька, на яких намагалися десантуватися понад 15 окупантів. В результаті роботи «Птахи Мадяра» зірвали операцію росіян та ліквідували мінімум сім росіян.

Острів Нестрига. Скриншот з мапи Deep State

Зазначимо, що острів Нестрига є останнім перед гирлом річки і фактично останнім островом на правобережній частині. Його невдало намагалися захопити російські війська у 2023 році, оскільки позиції на острові дають можливість обстрілювати правобережну Херсонщину з мінометів і артилерії.

Нагадаємо, у районі Новомихайлівки Донецької області російська армія намагалась увірватись на мотоциклах на позиції десантників миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.