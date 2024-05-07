Миколаївські десантники зірвали штурм окупантів, які спробували атакувати позициї 79-ї ОБШБр на мотоциклах, скриншот з відео

У районі Новомихайлівки Донецької області російська армія намагалась увірватись на мотоциклах на позиції десантників миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Про це 79-та бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Служба зв'язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показала кадри знищення росіян в районі Новомихайлівки.

«Наші оператори ударних дронів креативу не оцінили і кожному гонщику ще задовго до фінішу виписали по штрафу за перевищення швидкості»,— розповіли в бригаді.

Під час цього штурму знищено 8 мотоциклів і одну БМП з піхотою. Також вдалося пошкодити одну «беху» і ворожий танк.

Нагадаємо, протитанкіст миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських солдат.

21 січня російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.