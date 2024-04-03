Володимир Зеленський, фото з відкритих джерел

Росія планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з його фінським колегою Олександром Стуббом.

«Півмільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті - вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано - поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових», — заявив президент.

Раніше повідомлялося, що у Росії почали більш масово набирати до армії жінок. Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу.