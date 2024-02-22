РФ почала більш масово мобілізувати жінок. Фото з відкритих джерел

У Росії почали більш масово набирати до армії жінок. Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш.

— Так, ми відслідковуємо інформацію про те, що вони намагаються мобілізувати і жінок в тому числі. Це не секрет, що і станом на зараз у них досить багато жінок проходять службу у збройних силах, — сказав Ілля Євлаш.

За його словами, причиною цього стали великі втрати Росії на фронті. Він нагадав, що раніше росіяни «брали зеків», і що це не дивно, та він не здивується, якщо РФ скоро почне мобілізувати підлітків.

— Це противник, для якого немає нічого святого, він абсолютно не рахується із людськими втратами і всіма силами намагатиметься поповнити ці свої резерви і кидатиме їх на мʼясо, поки вони не закінчаться фізично, — зазначив Ілля Євлаш.

Мобілізація жінок в Україні

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.