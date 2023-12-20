Наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Про це розповів начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтервʼю РБК-Україна.

«Для прикладу, основні причини такі: якщо військовозобовʼязаний має трьох неповнолітніх дітей, якщо доглядає за неповносправними батьками та, наприклад, які мають інвалідність і потребують постійного догляду. Є ще причини за станом здоровʼя тощо. Тобто перелік причин чітко визначений і опублікований», — розповів він.

Але, за його словами, якщо у військовозобовʼязаного є якась з цих умов — він має особисто проінформувати про них свій ТЦК та СП.

«Тому, що трапляються випадки, коли підіймається «хайп», що когось забирають в армію, а він має причину на відстрочку. Наприклад, є лежача мати, яка потребує догляду — це все має бути оформлено документально, і ці всі документи мають бути надані в ТЦК та СП особисто», — пояснив представник Сухопутних військ.

Окрім того, студенти раз на рік мають особисто подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання в певному виші.

«На жаль, трапляються випадки, що з якоїсь причини ці документи не надаються. І потім російські медіа підхоплюють таку тему, що забирають в армію чоловіка, у якого мати з інвалідністю. А насправді, якщо розібратися, то просто не були надані відповідні документи, і людина не оформила право на отримання відстрочки. Відповідно, за законодавством ТЦК та СП все робить правильно. А людські емоції кажуть, що ми порушуємо закон», — зазначив Володимир Фітьо.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Також повідомлялось, що Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.