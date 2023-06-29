Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.

У випадку, якщо ухвалений 28 червня закон №9342підпише президент Володимир Зеленський, до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути та підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.