Спиляні тополі по Центральному проспекту у 2022 році. Фото з Facebook

Для міст дерева мають велике значення з різних точок зору. Крім головного — вироблення кисню, вони утворюють тінь, зменшують температуру повітря, збирають пил, зменшують шум. Для Миколаєва проблема озеленення с кожним роком стає гострішою, адже щороку зносять тисячі дерев. На догляд за зеленими насадженнями витрачаються мільйони гривень, однак містяни масово скаржаться на хворі та покалічені дерева у парках та скверах. Більшість містян незадоволені якістю зелених зон та громадських просторів.

Цей матеріал вийшов дуже великим, тож ми вирішили розділити його на дві частини. У першій — ми розкажемо про масштаби вирубки дерев у Миколаєві та компенсаційну висадку нових саджанців, яку зараз майже не проводять.

Система зелених насаджень Миколаєва. У місті поняття не мають, за чим доглядають

Відповідно до рішення виконкому від 26 січня 2022 року №113 практично всі об’єкти зеленого господарства міста закріплені за комунальним підприємством «Миколаївські парки». Це 263 об’єкти, серед яких сквери, парки, площі. Також комунальне підприємство доглядає за 424 насадженнями вздовж доріг та вулиць. Ще три сквери та Соборна площа в центрі міста залишились у підпорядкуванні Департаменту житлово-комунального господарства. Таким чином, з початку 2022 року «Миколаївські парки» стали головним балансоутримувачем майже всього зеленого фонду міста.

Проте в рішенні виконкому зазначені тільки назви парків, скверів, вулиць та доріг на яких знаходяться зелені насадження, але не визначено яка кількість дерев, чагарників та яка площа газонів знаходиться на тих об’єктах зеленого господарства, тому абсолютно незрозуміло, що перейшло на баланс комунального підприємства.

Це відбулось тому, що в місті не проведено облік зелених насаджень, який мали провести давно, відповідно до затверджених ще у 2006 році «Правил утримання зелених насаджень у містах та інших населених пунктах». Облік зелених насаджень повинна проводити міська рада на основі матеріалів їх інвентаризації.

У Миколаєві починали цю роботу, але так і не довели до кінця. У Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради на інформаційний запит «НикВести» повідомили, що інвентаризацію у місті проводили у 2008, 2009 роках, а після — у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках. Рахували дерева лише по зеленим зонам, що віднесені до земель рекреаційного призначення. Інвентаризацію зелених насаджень уздовж вулиць та доріг міста ніколи не проводили.

У Департаменті зазначили, що проаналізували 93 об’єкти та надали нам перелік цих об’єктів, а ось кількість дерев так і не вказали, перенаправивши запит до «Миколаївських парків». Після цього комунальне підприємство повідомило дані по кількості перерахованих дерев та кущів, однак інформація плутана та неповна. Так, у списку 67 парків та скверів, де начебто нарахували 17 тисяч 325 дерев та 11 тисяч 263 кущів, проте деякі зелені зони повторюються, так як там проводили інвентаризацію двічі просто у різні роки.

Інвентаризація зелених насаджень Миколаєва. Інвентаризація зелених насаджень Миколаєва. Інвентаризація зелених насаджень Миколаєва.

До прикладу, є інформація по скверу «Юних героїв» та парку «Піонерському», хоча це одна і та ж зелена зона, просто перейменована у 2013 році. Також вказано інформацію по скверу «Сиваський» та «Аркасівський», який також є одним і тим самим об’єктом.

Проте це показує, як за роки зменшується кількість дерев. Для прикладу візьмемо сквер «Юних Героїв», у 2008 році там було 795 дерев, а вже через шість років – 686.

У 2020 році кошти екологічного фонду, призначені на проведення інвентаризації зелених насаджень, чомусь були витрачені на переоблік фонтанів.

Відповідь Департаменту ЖКГ щодо інвентаризації.

В міських «Правилах утримання зелених насаджень» зазначається, що у випадку зміни балансоутримувача зелених насаджень, повинен проводитися їх позаплановий облік. Але при передачі зеленого фонду міста комунальному підприємству «Миколаївські парки» зелені насадження чомусь ніхто не рахував.

Чому потрібен аудит зелених зон?

При проведенні інвентаризації кожного об’єкту зеленого господарства ведеться облік насаджень, де вказується порода дерев, їх вік, висота, діаметр, якісний стан та розраховується балансова вартість. Дані по кожному об’єкту мають планово оновлюватись раз на п‘ять років.

Узагальнення такої інформації по всім об’єктам зеленого господарства дозволяє одержувати комплексні данні про кількість та стан зелених насаджень в місті, проводити моніторинг основних показників у часі, визначати оптимальні методи утримання зелених насаджень та надають можливість розробити програму озеленення міста з урахуванням адаптації до кліматичних змін.

Приклад системи обліку зелених насаджень можна подивитись на досвіді Одеси, де вже створили онлайн карту парків та скверів міста. Її запустило комунальне підприємство «Міськзелентрест», яке займається зеленими насадженнями у місті.

Відкрита мапа дерев Одеси дозволяє комунальникам проводити інвентаризацію зелених насаджень, вести автоматичну нумерацію дерев та визначати їх GPS-координати. Також інтерактивна карта містить дані про загальну площу, зайняту об’єктами зеленого господарства, визначатиме кількість дерев та чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром, вартість об’єктів благоустрою в цілому та його окремих ділянок, визначатиме балансоутримувачів.

Моніторинг зелених насаджень Одеси. Скріншот з сайту.

Крім того, зареєструвавшись на сайті, будь-який користувач може завантажити фото того чи іншого дерева, куща, вказати його адресу та дані про стан, а комунальники мають опрацювати та перевірити інформацію та, у разі її відповідності, внести дані до карти.

Моніторинг зелених насаджень Одеси. Скріншот з сайту.

Моніторинг зелених насаджень Одеси. Скріншот з сайту.

За останні дві роки зрубали майже три тисячі дерев

У Миколаєві Департамент ЖКГ, який протягом 10-ти років не зміг провести інвентаризацію зелених насаджень в місті, з 2022 року доручив цю роботу КП «Миколаївські парки», але, враховуючи реалії воєнного стану у країні, незрозуміло, коли вони почнуть це робити. Тому, інформації про те, які зелені насадження, в якій кількості, в якому стані знаходяться, яка їх балансова вартість, в Миколаєві немає.

Основним напрямком роботи «Миколаївських паркі» на теперішній час є видалення зелених насаджень. Акти на виконання робіт по знесенню дерев та кущів розробляються управлінням сталого розвитку департаменту житлово-комунального Миколаєва та передаються для виконання «Миколаївських парків».

Згідно з інформацією, наданою підприємством, результатом роботи «Парків» разом з управлінням сталого розвитку стала вирубка по місту протягом 2022 - 2023 років 2891 дерева.

Скільки у місті витрачають на догляд за зеленими насадженнями?

До 2022 року, коли парки, алеї, сквери та інше перейшло у підпорядкування «Миколаївських парків», система догляду за ними була хаотичною. Цими питаннями одразу займалися і Департамент ЖКГ, а саме Управління екології, і адміністрації районів, і навіть КП «Ритуальні послуги». Саме тому міська влада вирішила передати це господарство в одні руки.

Раніше Департамент ЖКГ оголошував окремі тендери на догляд за зеленими зонами у різних районах. Лише за 2021 рік на утримання зелених зон у чотирьох районах міста витратити 27,7 мільйонів гривень. Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro. Інша проблема в тому, що витрачені кошти не завжди підкріплювались результатами. Як виявили аудитори, низка підрядників, які уклали з Департаментом ЖКГ Миколаївської міськради договори щодо благоустрою, озеленення та утримання насаджень, завищували обсяги робіт. У результаті ДЖКГ переплатив 10,7 мільйонів гривень. Про це свідчать висновки аудиту бюджету Миколаєва з 2018 року по 31 березня 2021 року, проведеного Управлінням Південного офісу Держаудитслужби. Про деталі аудиту можна почитати у матеріалі «НикВести».

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» за 2022 рік витратило 13,7 мільйонів гривень на утримання зелених зон. Розподіл по районам:

Заводський район — 3,2 мільйона гривень,

Центральний район — 5,8 мільйонів гривень,

Корабельний район — 4,3 мільйона гривень,

Інгульський район — 326 тисяч гривень

З січня по вересень 2023 року комунальне підприємство витратило на утримання об’єктів благоустрою 14,9 мільйонів гривень. Найбільша сума пішла на утримання парків, скверів і зелених зон у Заводському районі — 6 мільйонів 221 тисяча 100 гривень. Догляд за об’єктами у Центральному районі обійшовся в 5 мільйонів 370 тисяч 200 гривень. У Корабельному районі спрямували 1 мільйон 472 тисячі 700 гривень, в Інгульському — 1 мільйон 902 тисячі 500 гривень.

Через втрату так званого військового ПДФО (податку на доходи фізичних осіб), прогнозується, що 2024 рік для Миколаєва буде складним. Тим не менш у затвердженому бюджеті планують виділити на ЖКГ 435 мільйонів гривень. По благоустрою міста передбачається утримання та підтримка того, що є.

Цього року вже проведені тендери на догляд за зеленими зонами по деяких районах міста. Так, зелені зони в Інгульському районі доглядатимуть за 9 мільйонів 944 тисячу 306 гривень. Роботи виконуватимуться лише до 30 червня. Переможцем тендеру обрали миколаївського підприємця Негура Івана Васильовича.

У Корабельному районі також до 30 червня за зеленим господарством доглядатиме підприємство «Єврокомунсервіс», яке вже вигравало тендери на догляд за парками та скверами міста. За послуги йому заплатять 7 мільйонів 357 тисяч 939 гривень.

У Центральному районі догляд за зеленими зонами до 30 червня обійдеться у 8 мільйонів 549 тисяч 361 гривню. Роботи виконуватиме підприємець Дмитришин Дмитро Вікторович.

Також окремо проведено тендер на догляд за 40 зеленими зонами, що розташовані по Центральному проспекту. За 9 мільйонів 504 тисячі 681 гривню роботи виконуватиме до 30 червня ТОВ БУДСЕРВІС-НК. Ця компанія уже отримувала підряди в Миколаєві на знесення та кронування дерев.

Тобто за 7 місяців цього року вже заплановано витратити 35 мільйонів 357 тисяч 287 гривень на три райони.

Куди зникають дерева у Миколаєві?

Однією із головних проблем міста є знищення дерев. Кожного року у місті витрачають мільйони гривень на обрізку та знесення. Останні роки особлива «нелюбов» у комунальників до тополь. Тільки за 2022 рік по місту зрубали 1725 дерев. І всі тополі. Найбільш гучним було знесення тополь по проспекту Центральному. Там, від вулиці Бузника до 9-ї Слобідської, зникло 943 дерева.

Зрубані тополі на Центральному проспекті. Фото з Facebook

І практика масового знищення тополь у місті продовжується. У грудні 2023 року в ефірі комунального телеканалу МАРТ директор «Миколаївських парків» Дмитро Чучмай заявив про намір знести усі тополі у місті. За його словами, тополі були посаджені у 50х-60х роках і вже досягли своєї вікової межі, а тому їх треба позбутися.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай. Скріншот з відео

У 2022 році знесення дерев Миколаєву обійшлося у 2,3 мільйона гривень. Роботи виконували три підрядні організації: ТОВ «Нікелектромонтаж», підприємці Негура Іван Васильович та Замроцька Олена Валеріївна.

У 2023 році під знесення потрапило вже 1166 дерев. Згідно договору роботи виконували фахівці ТОВ «Нікелектромонтаж» та отримали за це 2 мільйони 851 тисяча 561 гривню.

Вирубка дерев у центрі Миколаєві. Архіве фото "НикВести".

Однак до «Миколаївських парків» виникає багато питань щодо відповідності актів обстеження зелених насаджень та взагалі фактичної кількості зрубаних дерев.

У відповіді на запит, нам надали інформацію стосовно актів по знесенню 671 дерев у різних районах міста, де вказали породу дерева, діаметр стовбуру та номер документу про обстеження. Проте, порахувавши дерева у документації, їх виявилося 322.

На ще один запит щодо уточнення кількості знесених дерев на підприємстві відповіли, що на попередній запит «було надано вичерпну відповідь з переліком адрес та породним складом дерев».

Відповідь КП "Миколаївські парки".

Вже у іншому переліку на видалення 534 дерев чомусь вказано 148 актів на обрізку парослі.

У 2024 році в планах КП знести 982 дерева. «Миколаївські парки» повідомили, що у них є акти обстеження від Департаменту ЖКГ на всі дерева, де вказані породи, адреси розташування та стан. Однак, у документі 66 дерев просто значиться як «дерево» і не вказано породу. Окрему увагу привертає намір комунальників спилити 127 дерев лише по одному проспекту Миру. У переліку переважно тополі.

Невідповідність документації і фактичної вирубки дерев свідчить і подія, яка сталася у листопаді минулого року. На Набережній міста працівники «Миколаївських парків» зрубали два дерева та почали облаштовувати спортмайданчик.

Будівництво спортмайданчику на Флотському бульварі. Архівне фото "НикВести".

Увагу громадськості на це звернула Державна екологічна інспекція. Тоді перша заступниця Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Яна Майборода зазначила, що знесені два дерева були молоді та здорові. Також за її словами, у КП були акти на знесення дерев, однак у документах йшлося про інші дерева та в іншому місці.

Перша заступниця Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Яна Майборода.

Хто рубає дерева у Миколаєві?

Також є питання і до вибору підрядника, якому «Миколаївські парки» довіряють роботу. Як видно із тендерів та відповідей на запити, КП частіше знесення, обрізку дерев, корчування пнів віддає ТОВ «Нікелектромонтаж».

За даними «Youcontrol», основним видом діяльності ТОВ «Нікелектромонтаж» є будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Однак окрім цього товариство має широкий перелік видів діяльності.

Види діяльності ТОВ «НІКОЕЛЕКТРОМОНТАЖ». Скріншот з сервісу Youcontrol.

Разом з тим, не все прозоро в роботі КП «Миколаївські парки» та цього ТОВ. Зараз вже правоохоронці Миколаївщини проводять розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України — це про зловживання владою або службовим становищем.

В ухвалі Заводського районного суду від 31 грудня 2023 року вказано, що «На думку органу досудового слідства посадові особи Комунального підприємства Миколаївської міської ради, зловживаючи своїми службовими обов`язками, здійснили закупівлю послуг по догляду за об`єктами благоустрою зеленого господарства, розташованих на території міста Миколаєва, що спричинило тяжкі наслідки».

Мова йде про тендер 2022 року. Миколаївські парки замовили у «Нікелектромонтаж» корчування 842 пнів на 1 мільйон 825 тисяч 320 гривень

Корчування пнів. Скріншот тендеру з Prozorro.

У документі вказується, що були виявлені порушення під час перевірки відповідності фактично наданих послуг. По-перше, перевіряючому органу не надано документів, що вказують на місця корчування пнів (акти обстеження земельних ділянок, ордери на видалення дерев, накази на видалення тощо). По-друге, КП прийняло виконання послуг вже після кінцевого терміну їх надання. По-третє, підрядник «забув» викорчувати 203 пні, про які йшла мова у договорі. Окрім всього, не співпадають діаметри пнів, які викорчували до тих, які були вказані у документації.

За виконану роботу Миколаївські парки заплатили підряднику не 1,8 мільйонів, а 1 мільйон 636 тисяч 640 гривень, зменшивши обсяг закупівлі. Правоохоронці так і не отримали від підрядника підтвердження витрат наданих послуг з корчування пнів, тому звернулися до суду, щоб отримати документи та дослідити їх. Також виникла потреба дослідити, чи дійсно підрядник мав необхідну техніку для виконання умов тендеру. Суд постановив надати слідству всі копії необхідних документів. КП «Миколаївські парки» і далі продовжує співпрацювати з ТОВ «Нікелектромонтаж».

Компенсаційна висадка дерев, про яку у Миколаєві забули

Якщо вирубують дерева у Миколаєві багато та кожного року, то нові висаджують набагато менше. Як вказано у затвердженій цільовій екологічній програмі на 2023-2027 роки, зелений фонд міста потребує значного оновлення. У 2020 році для висадки по місту придбали та висадили 295 древ та 2573 кущі, у 2021 році придбали для висадки 990 дерев та 50 кущів. У 2022 році не висадили жодного дерева чи куща.

Висадка дерев у Сквері подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС у 2021 році. Фото Департаменту ДКГ Висадка дерев у Сквері подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС у 2021 році. Фото Департаменту ДКГ Висадка дерев у Сквері подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС у 2021 році. Фото Департаменту ДКГ

В то же час невідомо, скільки молодих дерев змогли пережити спекотні періоди та відсутність якісного поливу. У КП «Миколаївські парки» послались на те, що вони не висаджували дерева у 2022 році, а тому і не знають, скільки саджанців загинуло. Хоча у грудневому випуску програми «Діалог» на ТРК «МАРТ» директор КП «Миколаївській парки» Дмитро Чучмай повідомляв, що частина дерев без поливу загинула. Кількість не уточнив, можливо тому, що на КП не моніторили ситуацію.

«Протягом 2022 року ми не мали можливості якісно доглядати за зеленими насадженнями. Але залучали нашу комунальну техніку інших підприємств для догляду і саме для поливу. Дуже важливо сказати відверто: ми не змогли втримати ті дерева, які треба було поливати. Вже у 2023 році на базі нашого підприємства зробили свердловину, за допомогою якої робітники підприємства доглядають за зеленими насадженнями. Крім того, вже до кінця цього року (2023 року, — прим.) ми плануємо придбати 4 поливальних машини, одну з яких ми отримали вже сьогодні», — сказав Дмитро Чучмай у грудні 2023 року.

У 2023 році «Миколаївські» парки не купували посадковий матеріал. Спочатку вони планували витратити 7,7 мільйонів гривень на 511 саджанців дерев та 16 тисяч 420 кущів. Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати ці кошти на закупівлю пікапів для військових.

За минулий рік по місту висадили 200 дерев, які подарувало державне підприємство «Ліси України». 100 сосен висадили на території парку «Перемога», 50 сосен на території скверу «Веселинівський». Крім того, 50 лип висадили на Центральному проспекті.

Висадка сосен у парку Перемоги. Фото Миколаївської міської ради

Висадка сосен у парку Перемоги. Фото Миколаївської міської ради

У 2024 році кошти на придбання та висадку саджанців дерев та кущів у Миколаєві також не передбачені.

Які перспективи?

Догляд за зеленим господарством у Миколаєві потребує переосмислення. У місті вкладаються кошти лише у так звані ситуативні роботи, коли треба спиляти вже аварійне дерево, або провести обрізку. І такий підхід не змінюється роками. Миколаїв втрачає дерева і поступово перетворюється на пустелю.

Місту необхідна стратегія розвитку зелених зон з урахуванням кліматичних змін. Саме про це ми розповімо у другій частині статті. Крім того, ви дізнаєтесь про важливі дослідження миколаївських школярів, які можуть допомогти місту у догляді за зеленим господарством.

Альона Коханчук, «НикВести»