Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив про намір знести усі старі тополі у місті. Зробити це, за його словами, планують «у максимально стислі терміни».

Про це він розповів в ефірі телеканалу МАРТ.

Дмитро Чучмай повідомив, що зносити дерева будуть, оскільки ті «досягли своєї вікової межі», а на їх місці висаджуватимуть нові насадження за позабюджетні кошти.

— У нас було два сильних буревія. У липні було повалено 143 дерева, у листопаді — 249. Всього було повалено 392 дерева. 90% з повалених дерев — були тополі. Тополі, які висаджені у місті, були посаджені у 50х-60х роках. Тобто вони вже досягли своєї вікової межі, яка складає для тополі 50 років. Тому вже дуже давно постає питання компенсаційної висадки. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб у максимально стислі терміни ліквідувати ці сухостійні дерева і завдяки безкоштовній допомозі державного підприємства «Ліси України» проводити компенсаційну висадку, — сказав директор підприємства.

Він також сподівається, що миколаївці з розумінням віднесуться до таких планів: «Коли ми у 2022 році зносили дерева по бульварній частині проспекту Центрального, то було багато критики. Але коли ми робили зріз дерев, то бачили, що на перший погляд воно здавалося живим, але всередині — усе гниле. Тому питання зникало саме по собі».

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Також відомо, що у Миколаєві до кінця 2023 року заплановано знесення 144 дерев, цьогоріч знесено вже 632 дерева, повідомили «Миколаївські парки» у відповідь на інформаційний запит «НикВести».