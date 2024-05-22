Фото з Telegram-каналу Дениса Шмигаля.

Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міненерго та «Укренерго» надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. За словами Дениса Шмигаля, цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих.

«Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому «Укренерго» змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян», — зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що «принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими і рівномірними».

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.