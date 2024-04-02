У вівторок 2 квітня Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону, дозволивши студентам-чоловікам до 22 років виїжджати з метою навчання.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
Раніше пропозицію відновлення цієї можливості озвучували студенти Маріупольського та Сумського державних університетів під час зустрічей із Президентом України Володимиром Зеленським. На доручення Президента МОН розробило відповідну постанову.
Документ передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:
Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:
Довідка. Академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами.
Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордону для людей із інвалідністю ІІІ групи не змінювалися, попри чутки в соціальних мережах.
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У вівторок 2 квітня Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону, дозволивши студентам-чоловікам до 22 років виїжджати з метою навчання.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
Раніше пропозицію відновлення цієї можливості озвучували студенти Маріупольського та Сумського державних університетів під час зустрічей із Президентом України Володимиром Зеленським. На доручення Президента МОН розробило відповідну постанову.
Документ передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:
Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:
Довідка. Академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами.
Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордону для людей із інвалідністю ІІІ групи не змінювалися, попри чутки в соціальних мережах.