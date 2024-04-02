Виїзд за кордон. Фото: ДБР

У вівторок 2 квітня Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону, дозволивши студентам-чоловікам до 22 років виїжджати з метою навчання.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Раніше пропозицію відновлення цієї можливості озвучували студенти Маріупольського та Сумського державних університетів під час зустрічей із Президентом України Володимиром Зеленським. На доручення Президента МОН розробило відповідну постанову.

Документ передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:

віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:

довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:

підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

Довідка. Академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордону для людей із інвалідністю ІІІ групи не змінювалися, попри чутки в соціальних мережах.