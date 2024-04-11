Облаштування підземної лікарні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА.

У Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Наразі вже проведено тендер на розбудову хірургічного відділення, що знаходитиметься також в укритті.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, на хірургічне відділення в укритті витратять 27 мільйонів 344 тисячі гривень.

Створення підземного хіругічного відділення. Скриншоти з ProZorro

Його обладнають на базі міської лікарні імені Лучанського. Зазначимо, що роботи на об’єкті виконуватиме ТОВ «АЛСВІТ ПЛЮС» з міста Київ. Сховище з облаштованим в ньому хірургічним блоком мають завершити до 1 вересня 2024 року.

Підприємство має велику тендерну історію у різних містах та працює вже понад 10 років. Загалом воно займається монтажем водопровідних мереж, діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, будівництвом житлових і нежитлових будівель та іншим.

Створення підземного хіругічного відділення. Скриншоти з ProZorro

Створення підземного хіругічного відділення. Скриншоти з ProZorro

Зазначимо, що у грудні 2023 року на своїй сторінці у Facebook очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні також створять підземний перинатальний комплекс. У ньому буде обладнане пологове та післяпологове відділення, зали із палатою інтенсивної терапії, операційна. Всі вони будуть із сучасним обладнанням, щоб безперервно надавати необхідну допомогу породіллям і новонародженим.

Підземна лікарня у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА. Підземна лікарня у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА.

Також вчора, 10 квітня, Олександр Прокудін зазначив, що загалом для облаштування безпечних умов в закладах охорони здоров’я на Херсонщині нині реалізуємо чотири проєкти «лікарень під землею». На облаштування двох з них потребуємо виділення коштів за рахунок субвенції з державного бюджету.

«Завершення будівництва об’єктів планується не пізніше 31 грудня 2024 року. Нині розпочався перший етап — подання відповідного пакету документів. Він триватиме до 1 травня. Звичайно, хотілось завершити цей процес якомога швидше, тому розраховуємо на підтримку Міністерства охорони здоров’я. МОЗ запевнив, що шукатиме додаткові ресурси для нашого регіону, вже після першої хвилі фінансування проєктів, оскільки розуміє, що облаштування визначених об’єктів критично важливе для прифронтових територій», — додав він.

У Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Фото: Херсонська ОВА У Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що у січні цього року росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників та ще одна людина. Також один із медичних закладів постраждав у лютому цього року.

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