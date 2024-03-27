У Херсоні затримали місцевого, якого підозрюють у роботі на РФ / Фото: СБУ

У Херсоні СБУ затримала місцевого, якого підозрюють у роботі на Росію. Під час окупації міста він охороняв російську катівню, де тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.

Як повідомили у Службі безпеки України, під час звільнення обласного центру чоловік спалив російське «посвідчення тюремного наглядача» та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди».

За даними слідства, у такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України. Але його затримали раніше.

Під час обшуку в його оселі знайшли мобільний телефон із доказами його роботи на РФ, а також російський формений одяг, який йому видали окупанти.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Але після захоплення Херсона чоловік вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи.

За даними правоохоронців, на цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. У катівнях окупанти катували українців та намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з агресором.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, судитимуть мешканця Миколаєва, який збирав розвіддані для ворога про дислокацію ЗСУ, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України.