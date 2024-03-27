У Херсоні СБУ затримала місцевого, якого підозрюють у роботі на Росію. Під час окупації міста він охороняв російську катівню, де тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.
Як повідомили у Службі безпеки України, під час звільнення обласного центру чоловік спалив російське «посвідчення тюремного наглядача» та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди».
За даними слідства, у такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України. Але його затримали раніше.
Під час обшуку в його оселі знайшли мобільний телефон із доказами його роботи на РФ, а також російський формений одяг, який йому видали окупанти.
Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Але після захоплення Херсона чоловік вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи.
За даними правоохоронців, на цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. У катівнях окупанти катували українців та намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з агресором.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, судитимуть мешканця Миколаєва, який збирав розвіддані для ворога про дислокацію ЗСУ, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
У Херсоні СБУ затримала місцевого, якого підозрюють у роботі на Росію. Під час окупації міста він охороняв російську катівню, де тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.
Як повідомили у Службі безпеки України, під час звільнення обласного центру чоловік спалив російське «посвідчення тюремного наглядача» та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди».
За даними слідства, у такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України. Але його затримали раніше.
Під час обшуку в його оселі знайшли мобільний телефон із доказами його роботи на РФ, а також російський формений одяг, який йому видали окупанти.
Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Але після захоплення Херсона чоловік вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи.
За даними правоохоронців, на цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. У катівнях окупанти катували українців та намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з агресором.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, судитимуть мешканця Миколаєва, який збирав розвіддані для ворога про дислокацію ЗСУ, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України.